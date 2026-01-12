1月12日の県内は、上空に強い寒気が流れ込んだ影響と放射冷却の影響で、徳島市や那賀町木頭、美波町日和佐で今シーズン一番の冷え込みとなりました。このうち、徳島市では午前7時台に今シーズン初となる「氷点下0.5度」を記録するなど、厳しい寒さとなりました。