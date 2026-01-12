「飲み会には顔を出すべき」「女性はお茶を出すべき」「男は泣いてはいけない」……私たちは無意識に決めつけていないだろうか。心理カウンセラーの大野萌子さんは「私は私、人は人、という線引きをはっきりさせることが重要」という。著書『いつも感じがいい人はこんなふうに話している』（アスコム）より、一部を紹介する――。写真＝iStock.com／Yusuke Ide※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yusuke Ide■職場の飲み会