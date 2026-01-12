ÅâÍÈ¤²¤Ë¥ì¥â¥ó¤ò¾¡¼ê¤Ë¤«¤±¤ë¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ù¤ï¤ì¤ë¡ÄŽ¢´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¿ÍŽ£¤ÈŽ¢´¶¤¸¤¬°¤¤¿ÍŽ£¤Î·èÄêÅª°ã¤¤
¢£¿¦¾ì¤Î°û¤ß²ñ¤Ï¡¢È´¤±¤Æ¤âÃÙ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤
ºÇ¶á¼ã¤¤À¤Âå¤¬¡¢²ñ¼ÒÍí¤ß¤Î°û¤ß²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö»²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Ï¥Ã¥¥ê°Õ»×É½¼¨¤Ç¤¤ëÀ¤Âå¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÃÇ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¹Ô¤¯¤È¤Ê¤«¤Ê¤«µ¢¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿ôÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖNO¡×¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤À¤È¡¢°û¤ß²ñ¤òÃÇ¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁªÂò»è¤ÏÉâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Ï¡¢°û¤ß²ñ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î»þ´Ö¤Ç»ÙÊ§¤¤¤À¤±¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤òÊü¤ê½Ð¤·¤Æµ¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦µ¢¤ë¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¢¤Ã¤¿¿Í¤Î¤³¤È¤ò°¤¯¸À¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸å¤Ç¤½¤Î¤³¤È¤òÀÕ¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¿¤¤¤·¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¡Ö¤ª¤«¤·¤Ê°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¡×¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¿Í¤Î¤³¤È¤À¤È¡Ö¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¼«Ê¬¤¬¹Ô¤¦¤È¤Ê¤ë¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢É÷ÅÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤«¤¬µ¢¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ïµ¢¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÀè¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢²ñ¼ÒÍí¤ß¤Î°û¤ß²ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ª¤«¤·¤Ê°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¿ô¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·¹¸þ¤Ï¤À¤¤¤ÖÇö¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°û¤ß²ñ¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²ñ¼Ò¤¬»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¶áÇ¯¤Ï¡¢»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ñ¼Ò¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢ÌµÍý¤ËÄ¹»þ´Ö¤Î°û¤ß²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹»þ´Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦²ñ¹ç¤Î»þ¤Ï¡¢¾¯¤·ÃÙ¤ì¤ÆÅÓÃæ¤«¤é»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÙ¤ì¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡È´¶¤¸¤¬°¤¤¿Í¡É¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤
ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÙ¤ì¤ÆÅÓÃæ¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡È´¶¤¸¤¬°¤¤¿Í¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤äÆ±Î½¤È³Ú¤·¤¯¿§¡¹¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¡¢Éô²¼¤È»Å»ö°Ê³°¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¥Õ¥ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ï¥¤¥ä¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡ÖNO¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²ñÏÃ¤òÌµÈ¿±þ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢´¶¤¸¤¬°¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¿Í¡É¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¡¢¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñ¼ÒÍí¤ß¤Î°û¤ß²ñ¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
´¶¤¸¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö°û¤ß²ñ¤Ï»²²Ã¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦·è¤á¤Ä¤±¤È¡¢¤½¤ì¤ò¿Í¤Ë¶¯Í×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À¤Âå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤À¤Ã¤¿»þÂå¤â¡¢³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¼«ÂÎ¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¡Ö¼þ°Ï¤â¤½¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÅâÍÈ¤²¤Ë¥ì¥â¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤«¡¢¤«¤±¤Ê¤¤¤«ÌäÂê
¤³¤¦¤·¤¿Ìµ°Õ¼±¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÀìÌçÍÑ¸ì¤Ç¥¢¥ó¥³¥ó¥·¥ã¥¹¥Ð¥¤¥¢¥¹¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ï¡¢²¾¤Ë¥¢¥ó¥³¥ó¥·¥ã¥¹¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¡Ö»ä¤Ï»ä¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡×¤È¤¤¤¦Àþ°ú¤¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÅâÍÈ¤²¤Ë¥ì¥â¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤«¡¢¤«¤±¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¿È¶á¤ÊÏÃÂê¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Ç¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¡¼ê¤Ë¥ì¥â¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÅÜ¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤â¡Ö¥ì¥â¥ó¤ò¤«¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤º¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ò¤È¸À¡¢¡Ö¥ì¥â¥ó¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤±¤Ð¤¹¤àÏÃ¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤·¤¤¿Í¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¹Í¤¨¤ò´°Á´¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ»Ò¤À¤í¤¦¤¬É×ÉØ¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤â¤Î¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Áê¼ê¤â¹¥¤¤À¤È»×¤¤¹þ¤à¤Î¤¬´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¹¥¤¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¡¢»ä¤Ï·ù¤¤¤Ç¤âÁê¼ê¤Ï¹¥¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¿Æ¤·¤¤¡¢¿Æ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Áê¼ê¤È¤Î¶³¦Àþ¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÀþ°ú¤¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤·¤½¤¦¤¤¤¦·è¤á¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡Ö²¡¤·ÉÕ¤±¡×¤Ë¤Ê¤ë
»ä¤È¤¢¤Ê¤¿¤Ï°ã¤¦¡£¹Í¤¨¤ä¼çÄ¥¤â¡¢¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â°ã¤¦¡£¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ä¤¤¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¡£µ¤¤Å¤¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢²ñÏÃ¤ÎºÝ¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥³¥ó¥·¥ã¥¹¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿²ñÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤Ä¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ¿Þ¤»¤º´¶¤¸¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ï¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¡×¤È¾Î¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÁê¼ê¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÃ¯¤«¤òÍ¶¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤òÄó°Æ¤·¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»þ¤Ï¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ëÂ¦¤Ï¡Ö¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£¼Ö¤ÇÆ±Î½¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹
»ä¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ë¡¢¼Ö¤ÇÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤ëA¤µ¤ó¤È¡¢ÅÌÊâ¤ÇÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤ëB¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂà¼Ò¤Î»þ¹ï¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤ÏB¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤é±Ø¤Þ¤Ç¾è¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇB¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æµ¢Âð¤·¤Þ¤·¤¿¡£A¤µ¤ó¤Î¿ÆÀÚ¤Ë¡¢B¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÏÃ¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼Ö¤ÇÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î½¬´·¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÁêÃÌ¤Ë¤¤¤é¤·¤¿¤Î¤ÏB¤µ¤ó¤Ç¡¢¡Ö¾ï¤Ë¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÃÇ¤ê¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢°¤¤µ¤¤¬¤·¤ÆÃÇ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
B¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÏÉáÃÊ¤ÏÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»þ´Ö¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êâ¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â°ìÅÙ¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÃÇ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ºÇ¶á¡¢µ¢¤ê¤Î»þ´Ö¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê»þ¤Ï¡¢¤ï¤¶¤È¤Á¤ç¤Ã¤È»Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ê¤È¤«¤ò¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤·¤ÆÀè¤Ëµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡È¤¨¡©¡¡¤â¤¦µ¢¤ë¤Î¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¡×
¤È¡¢¤º¤Ã¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö´¶¤¸¤¬°¤¤¿Í¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡©
¤³¤ì¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤Ï¡Ö¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢´¶¤¸¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤Ç¤¹¤Í¡£
¿ÆÀÚ¿´¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖB¤µ¤ó¤Ï»ä¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æµ¢¤ë¤Î¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤«¤Ê¤ê¿Æ¤·¤¤Ãç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÊâ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¤·¡¢B¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤¬A¤µ¤ó¤Î°ìÊýÅª¤Ê·è¤á¤Ä¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤¬¡Ö´¶¤¸¤¬°¤¤¿Í¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ½é¤ÎÆü¤Ï¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼¡¤«¤é¤Ï¡¢À²¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
B¤µ¤ó¤ò¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡Öº£Æü¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡¡¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡©¡×
¤È¡¢ÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤«¤±¤ò¤¹¤ë¤È¡¢²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Áê¼ê¤Ë¡ÖÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡×¤À¤±¤Ç¤¤¤¤
Áê¼ê¤Ë·è¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Åú¤¨¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ËÁªÂò¸¢¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆB¤µ¤ó¤â¡¢¤è¤¤ÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤º¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯A¤µ¤ó¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢°µ¤¤Ï¤Ê¤¤A¤µ¤ó¤âµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¹¡£
ÍýÍ³¤ò¸À¤ï¤º¤Ë¡¢±³¤Î»Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëB¤µ¤ó¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÅÙ¤¤Á¤ó¤È¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤Ç1Æü¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¡¢±¿Æ°¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÊâ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤ªÀ¼¤¬¤±¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Û£Ëæ¤ÊÃÇ¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÆü¤ËÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤½¤¦»×¤¦¤Î¤«¡¢¤¤Á¤ó¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢À¼¤¬¤«¤«¤ë³ÎÎ¨¤Ï²¼¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤«¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤ê¡¢Äó°Æ¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÁªÂò¸¢¤òÅÏ¤·¤Æ¡¢Áª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡£
´¶¤¸¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬¼«Á³¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
----------
ÂçÌî Ë¨»Ò¡Ê¤ª¤ª¤Î¡¦¤â¤¨¤³¡Ë
¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¢2µé¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°µ»Ç½»Î
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥á¥ó¥¿¥ë¥¢¥Ã¥×»Ù±çµ¡¹½¡Ê¥á¥ó¥¿¥ë¥¢¥Ã¥×¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã»ñ³ÊÇ§Äêµ¡´Ø¡ËÂåÉ½Íý»ö¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡£Ë¡À¯Âç³ØÂ´¡£´ë¶ÈÆâ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¸½¾ì·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢¿Í´Ö´Ø·¸²þÁ±¤ËÉ¬¿Ü¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¸½ºß¤ÏËÉ±Ò¾Ê¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ê¤É¤Î´±¸øÄ£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç¼ê´ë¶È¡¢Âç³Ø¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ç¹Ö±é¡¦¸¦½¤¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤è¤±¤¤¤Ê¤Ò¤È¸À¤ò¹¥¤«¤ì¤ë¥»¥ê¥Õ¤ËÊÑ¤¨¤ë¸À¤¤¤«¤¨¿Þ´Õ¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¹¥¤«¤ì¤ë¿Í¤Î¿ÀÂÐ±þ¡¡·ù¤ï¤ì¤ë¿Í¤Î±öÂÐ±þ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¡Ø¡Ö¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¡×¼Ò°÷¤Î¾å¼ê¤Ê¤«¤Þ¤¤Êý¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼·È½ñ¡Ë¡¢¡ØÅÅÏÃ¶²ÉÝ¾É¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¢2µé¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°µ»Ç½»Î ÂçÌî Ë¨»Ò¡Ë