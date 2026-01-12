ÂçÂæ¤Þ¤Ç¤¢¤È168ËÜ¡Ä¹­Åç¡¦½©»³æÆ¸ã¤¬ÃÏ¸µ¤Ç¾®³ØÀ¸¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°»ØÆ³ÆüÊÆÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤ê168ËÜ¤ËÇ÷¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂÇ·â¤ÎÈë·í¤Ï¡¢¡ÈÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÅÚÂæ¡É¤Ë¤¢¤ë¡£¹­Åç¤Î½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¤Ë¤è¤ëÌîµå¶µ¼¼¤¬ºòÇ¯12·î20Æü¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¸©¤Î²£¿Ü²ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¾¯Ç¯Ìîµå¡¦¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î·×14¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¾®³Ø6Ç¯À¸73¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¹Ö»Õ¤Î½©»³¡¢¸µ¹­Åç¤Î±§Áð¹¦´ð»á¡¢ÃæÂ¼·ò¿Í»á¡¢½÷»ÒÌîµå¤ÎÚËÅÄºÌÇµÆâÌî¼ê¤«¤é