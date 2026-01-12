¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤°¤é¤Ä¤¯»Ò¡Ä¤É¤¦¶µ¤¨¤ë¡©¡¡°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¤¬½õ¸À¡¢ºÆ¸½À¹â¤á¤ë¡È½³¤ëÆ°ºî¡É
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤ê168ËÜ¤ËÇ÷¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂÇ·â¤ÎÈë·í¤Ï¡¢¡ÈÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÅÚÂæ¡É¤Ë¤¢¤ë¡£¹Åç¤Î½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¤Ë¤è¤ëÌîµå¶µ¼¼¤¬ºòÇ¯12·î20Æü¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¸©¤Î²£¿Ü²ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¾¯Ç¯Ìîµå¡¦¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î·×14¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¾®³Ø6Ç¯À¸73¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¹Ö»Õ¤Î½©»³¡¢¸µ¹Åç¤Î±§Áð¹¦´ð»á¡¢ÃæÂ¼·ò¿Í»á¡¢½÷»ÒÌîµå¤ÎÚËÅÄºÌÇµÆâÌî¼ê¤«¤é¼ê¤Û¤É¤¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿ÂÇ·â»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿½©»³¤Ï¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡Ö¼´Â¡Ê¸å¤íÂ¡Ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ß¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Õ¥é¥Õ¥é¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£¥¹¥¤¥ó¥°¸å¤ÎÂÎÀª¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤Ê¤¤¡È¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¡É¤È¤¤¤¦¡Ö¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤ò¡Ö¤¤Á¤ó¤ÈÉ¨¤¬Á°¡ÊÅê¼êÊý¸þ¡Ë¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼´Â¤ÇÃÏÌÌ¤ò½³¤ëÆ°ºî¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ËÎÏ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤ÈÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¡¡Ã»¤¤»ØÆ³»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÃ¼Åª¤Ë²¼È¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£³Î¤«¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ÏÏÓ¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¾åÈ¾¿È¤ÎÆ°¤¤ÎÊý¤¬Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¡Ö¹ø¤è¤ê²¼¤ÎÆ°¤¤Ï°ì´ÓÀ¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡£ºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¡×¤«¤é¤À¡£
¡Ö¾å¡Ê¾åÈ¾¿È¡Ë¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¥Ù¡¼¥¹¤¬Îý½¬¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ê¼ÂÀï¤Ç¤Ï¡Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Åê¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¾å¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¤à¤·¤í¼«Í³¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¤Î´Ö¤Ë²¼¡Ê²¼È¾¿È¡Ë¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÅÚÂæ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ê¤¬ËÜÇ½Åª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥°¥é¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÎý½¬ÎÌ¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥È¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î»ØÆ³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½©»³¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÌó900¥°¥é¥à¤ÎÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ò»î¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê³ØÆ¸ÍÑ¤è¤ê½Å¤¤¥Ð¥Ã¥È¤ò¡¢¥Õ¥é¥Õ¥é¤È¿ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤ê¡¢¤è¤ê²¼È¾¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ëÆñ¤·¤µ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡ÈÁ°¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¯¤ëÅêµå¡É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤µ¤éÆñ°×ÅÙ¤Ï¾å¤¬¤ë¡£
¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°»þ¤Ë¥Õ¥é¥Õ¥é¤¹¤ë¡¢¥º¥ì¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÅêµå¤ËÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤ÆÂç¤¤ÊÍÉ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ê²¼È¾¿È¤Î¡ËÅÚÂæ¤ò¤Þ¤º¤·¤Ã¤«¤êºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤Ä¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥°¥é¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¶ÚÆùÎÌ¤âÉ¬Í×¤À¤¬¡¢ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÎý½¬ÎÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È½©»³¡£¡ÖËÍ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ÚÆù¤¬Â¿¤¤Êý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¡Ê¥¹¥¤¥ó¥°»þ¤Ë¥°¥é¤Ä¤«¤º¡Ë¥Ð¥·¥Ã¤È»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤«¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¤Ï¡¢Îý½¬¤ÇÄÏ¤à¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡½©»³¤¬³«ºÅ¤¹¤ëÌîµå¶µ¼¼¤Ï2013Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¼«½Í¤ÎÇ¯¤ò½ü¤¤¤Æ12²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ©¤Ä½©»³¤Ø»²²Ã¼Ô¤¬Åêµå¤·¤ÆÄ©¤à¾ìÌÌ¤â¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó216°ÂÂÇ¤ÎNPBºÇÂ¿µÏ¿¤â»ý¤Ä°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ü¤¦¤È¡¢Ç®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê´î²¬ºù / Sakura Kioka¡Ë