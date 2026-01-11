Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。重量70g、明るさ1350ルーメン、照射距離350m。そして、数字の羅列だけでは伝わらない手への収まりの良さとクリック感の心地よさ。スペック表には載らない「片手に収まるプロ仕様」という感動が、「FITORCH ER16GT」の小さなボディには詰まっていました。実際に使用してみた感想をさっそくご紹介します。手のひらに吸