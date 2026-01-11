Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

重量70g、明るさ1350ルーメン、照射距離350m。そして、数字の羅列だけでは伝わらない手への収まりの良さとクリック感の心地よさ。

スペック表には載らない「片手に収まるプロ仕様」という感動が、「FITORCH ER16GT」の小さなボディには詰まっていました。

実際に使用してみた感想をさっそくご紹介します。

手のひらに吸い付く「凝縮感」

Photo: 山田洋路

「FITORCH ER16GT」を手にすると、まずその質感の高さに唸らされます。高強度アルミニウム合金のひんやりとした手触り。プラスチック製品とは違う堅牢さが伝わってきます。

スペック上の重量は約70g（バッテリー含まず）と確かに軽いのですが、「適度な重量感」も感じ取れ、それが手への収まりの良さに繋がっています。所有欲を満たしてくれる、心地よい重みです。

Photo: 山田洋路

操作系は非常にシンプル。サイドにある大きめのボタン1つですべて完結します。このボタンの操作性がまた秀逸。クリック感がしっかりしているのもあり、直感的に操作できるので手袋をしていても押し間違えることはなさそうです。

変幻自在の「ハンズフリー」活用術

Photo: 山田洋路

使ってみて特に便利だと感じたのが、多様な「固定方法」です。「FITORCH ER16GT」には、上下どちらからでも挟める「双方向クリップ」と、テール（底面）部分の「強力マグネット」が搭載されています。これが日常や作業シーンでめちゃくちゃ使えます。

即席ヘッドライトとして： 帽子のツバに取り付ければ、視線の先を照らせるヘッドライト代わりとして機能します。夜のウォーキングや、両手を使いたい避難時にも最適。70gという軽さのおかげで重さを感じにくいです。 作業用ライトとして： テール部のマグネットで鉄製の棚に「パチッ」と固定。磁力が強力なので、水平にくっつけても落下の心配はなし。車のボンネット裏にくっつけての点検作業などでも活躍しそう。

持つだけでなく、装着する、固定するという選択肢があることで、利用シーンがぐっと広がります。

片手に収まるプロ仕様。アウトドア、防災、緊急時の備えに。新基準×超高性能ライト 11,320円 【数量限定 41％OFF】ER16GT 1点 商品をチェックする

明るさは本物か？ 夜の公園で100m先を照らしてみた

Photo: 山田洋路

「FITORCH ER16GT」は最大1350ルーメン、照射距離はなんと350mにも及びます（※）。その威力は、昼間の室内で点灯してもはっきりと明るさを体感できるほど。スマートフォンのLEDライトがだいたい50ルーメンほどなので、数値上ではその約27倍の光量を誇ります。

実際、街灯の少ない夜の公園に持ち出してみたところ、スイッチを入れた瞬間目の前に光の道ができます。到達力もさすが。100mほど先にある木に向けて照射したところ、枝葉の様子までくっきりと照らし出されました。

スマホのライトが「足元をぼんやり照らす」ものだとしたら、これは「対象物を明確に捉える」ための光。災害時に行く先遠方の落下物を確認したり、救助を求めたりする際にも、この「飛び」の良さが安心感に繋がると感じました。

※数値はメーカー公表値（Fitorch lab testingに基づく）

長く付き合える「タフネス」と「安心」

Photo: 山田洋路

アウトドアのお伴や防災用品として選ぶなら耐久性も無視できません。「FITORCH ER16GT」は、水深1.5mにも耐える「IP68」の防水性能と、1m高さからの耐衝撃性能を搭載。雨の中での使用や、うっかり落としてしまった場合でも壊れる心配が少ないのは、プロ仕様ならではの安心材料です。

また、充電は専用ケーブル不要のUSB-Cポートを採用。スマホと同じケーブルで充電できるので、ケーブルを何本も持ち歩くストレスから解放されます。バッテリー残量をボタンのインジケーター色（緑・赤）で教えてくれる機能 も、いざというときの電池切れを防ぐうえで、地味ながら嬉しいポイントでした。

「FITORCH ER16GT」は、キャンプ用品棚や防災バッグの奥底にしまい込むのではなく、毎日持ち歩きたくなるようなガジェットでした。

リュックにクリップしておいても気にならないサイズ感ですし、いざというときにはプロ仕様の明るさを発揮してくれる。夜のアウトドアを身軽に楽しみたい方はもちろん、防災用に確実に使えるライトを備えておきたい方、仕事や趣味で両手を空けて作業するシーンが多い方なんかに特におすすめしたい逸品です。

「FITORCH ER16GT」の「プロ仕様の安心感」を、ぜひあなたの手で確かめてみてください。

片手に収まるプロ仕様。アウトドア、防災、緊急時の備えに。新基準×超高性能ライト 11,320円 【数量限定 41％OFF】ER16GT 1点 商品をチェックする

＞＞片手に収まるプロ仕様。アウトドア、防災、緊急時の備えに。新基準×超高性能ライト

Photo: 山田洋路

Source: CoSTORY