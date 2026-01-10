東京 下北沢発のユニット Offo tokyoが、配信シングル「シンデレラ」を2月4日にリリースする。 （関連：重大発表の連続「勝負はここから」――Faulieu.が叶えるべき夢年に一度の感謝祭『Merci 2025』レポ） 本楽曲は、制作過程で生まれた多くの楽曲を前に“一つに絞れない”という想いから始動した5カ月連続配信リリースプロジェクト“イカサマ”の第4弾作品。“アレな2人のアレな夜”をテー