東京 下北沢発のユニット Offo tokyoが、配信シングル「シンデレラ」を2月4日にリリースする。

本楽曲は、制作過程で生まれた多くの楽曲を前に“一つに絞れない”という想いから始動した5カ月連続配信リリースプロジェクト“イカサマ”の第4弾作品。“アレな2人のアレな夜”をテーマに、絶妙な脱力感がありつつも、ブラスアレンジの冴える洗練されたサウンドで描かれた楽曲だ。日常に潜む恋愛の曖昧さや、言葉にならない感情をすくい取るような描写が印象的な楽曲に仕上がっている。

さらに本楽曲は、CBCテレビの恋愛バラエティ番組『恋はロケ中に！シーズン4』エンディングテーマに起用。番組は1月10日から3月28日まで東海エリア地上波で放送されるほか、TVer、Locipo、U-NEXT、Amazon Prime Videoでの見逃し配信も予定されている。

また、2月22日の“猫の日”に、結成の地 下北沢にて猫のDJ Nemoが主催する『Nemo （Offo tokyo） presents “下北猫祭”』が開催される。

（文＝リアルサウンド編集部）