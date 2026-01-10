〈我々が応援した国会議員の総数は、自民党だけで290人に達する〉【実際の画像】石井謙一郎氏が入手した「TM報告」そう記された統一教会（現・世界平和統一家庭連合）の内部文書が公になったのは、昨年12月末のこと。出所は韓国だった。韓国統一教会の政界工作の捜査の過程で見つかったのが、「TM特別報告」と題された極秘文書だ。作成者は韓国本部ナンバー2だった尹(ユン)英(ヨン)鎬(ホ)・元世界宣教本部長である。「TM」とは