強い冬型の気圧配置の影響により、山形県では１１日から１２日頃にかけて大雪に警戒してください。また、庄内では雪を伴った西よりの暴風や高波に警戒してください。 【写真を見る】【山形天気】山形県では11日から12日頃にかけて大雪に警戒24時間降雪量は？山形・全国の天気を画像で気象庁 ［気象概況］１０日は、低気圧が急速に発達しながら日本海北部を北東へ進み、その後、１１日から１２日頃にかけて、日本付近は強い