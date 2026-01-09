強い冬型の気圧配置の影響により、山形県では１１日から１２日頃にかけて大雪に警戒してください。また、庄内では雪を伴った西よりの暴風や高波に警戒してください。

［気象概況］

１０日は、低気圧が急速に発達しながら日本海北部を北東へ進み、その後、１１日から１２日頃にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となるでしょう。東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下４２度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。

このため、山形県では大雪となり、庄内では大荒れや大しけとなるでしょう。

■雪・風・波の予想

［雪の予想］

１１日６時から１２日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

村山 山沿い １００センチ

村山 平地 ５０センチ

置賜 山沿い １００センチ

置賜 平地 ５０センチ

庄内 山沿い １００センチ

庄内 平地 ５０センチ

最上 山沿い １００センチ

最上 平地 ５０センチ

その後も、降雪が続き、積雪は更に増える見込みです。



［風の予想］

１１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

庄内 海上 ２０メートル （３０メートル）

庄内 陸上 １８メートル （３０メートル）

その後も、１２日にかけて、非常に強い風が吹く見込みです。



［波の予想］

１１日に予想される波の高さ

６メートル

その後も、１２日にかけて、大しけとなる見込みです。



［防災事項］

山形県では、１１日から１２日頃にかけて大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設等への被害に警戒し、電線や樹木への着雪、積雪の多い傾斜地では、なだれに注意してください。また、庄内では、暴風雪による建物への被害、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒し、海上では高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。

