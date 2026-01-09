去年1年間に山形県内で発生した交通事故の状況がまとまりました。交通事故の発生件数は前年を上回った一方、死者数はわずかに減少しましたが、歩行中の高齢者が犠牲になるケースや若年ドライバーによる事故の増加が浮き彫りとなっています。 県警察本部のまとめによりますと、2025年の1年間に県内で発生した交通事故の件数は2486で、前の年と比べて29件、率にして1.2％増加しました。 一方で、交通事故による死者数