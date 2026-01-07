大谷翔平が贈った素敵なギフト衝撃のプレゼントから2年が経った今も、語り継がれている。ドジャースの大谷翔平投手は2024年に移籍した際、背番号17を譲ったジョー・ケリー投手の妻アシュリーさんに、ポルシェをプレゼントしたことがある。ケリーは2019年のドジャース在籍時からホワイトソックス、再びドジャースに復帰した2023年まで背番号「17」を着用していた。大谷の加入で背番号17を譲渡。すると、ポルシェが“お返し”と