1月7日は、七草がゆを食べると、一年を元気に過ごせるといわれています。徳島市の幼稚園では、園児が自分たちで作った七草がゆを味わいました。七草がゆの行事は、子どもたちに正月の伝統行事を体験してもらおうと、徳島市の「わかくさ幼稚園」が40年以上前から行っています。7日は、5歳から6歳の園児25人が、先生から春の七草について説明を聞いた後、七草を「すりこぎ」を使って叩いてつぶしていきました。「せり、なずな、ごぎ