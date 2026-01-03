◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）２４年連続８４回目出場の東洋大が、継続中では最長の２１年連続シード権獲得に黄信号が灯った。８区を終えて１５位。シード圏内１０位の日大とは、２分３５秒差となった。９区・久保田琉月（るき、３年）、１０区の薄根大河（３年）で逆転シードへの望みをかける。東洋大