元NHKアナウンサー中川安奈（32）が3日、X（旧ツイッター）を更新。夫婦ツーショット写真がひっそり消えている友人が複数いることに言及した。中川は「年末年始まったりしながら友達のSNS見てたら、前はたくさんあったのにひっそりと結婚式とか夫婦でのツーショット写真が消えてる人が結構いて、真相を聞いたわけではないけど心の中で『お帰りなさい！』と思ってしまう32歳独身冬です」とつづった。この投稿に対し「諸行無常の響