イタリア・ローマで新年の恒例行事となっているテベレ川への飛び込みが行われました。【映像】テベレ川に飛び込む人々（実際の様子）最高気温が10度にも満たない中、高さ18メートルの橋から男たちが冷たい川に飛び込んでいきます。これは、ローマで新年恒例となっているテベレ川への飛び込みです。1946年から続く伝統行事を一目見ようと、数百人の観客が集まりました。ロイター通信によりますと、今年は常連のほかに飛び入り