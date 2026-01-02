伝統の継承と創造。どんな世界でも常に求められる命題である。医学の世界も同様だ。2000年の歴史を持つ東洋医学の知見に、最新の情報に基づきアレンジを加えた「新・東洋医学」。人生100年時代にこそ役立つ年代別健康術を、東洋医学のエキスパートが解説。【木村容子/東京女子医科大学附属東洋医学研究所教授】＊＊＊【写真を見る】プロが教える健康食材いまの時代を象徴する“新しい言葉”のひとつに「人生100年時代」が挙