【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが、1月12日に、フェーズ3開幕後初となるデジタルシングル「lulu.」（読み：ルル）をリリースすることを発表した。 ■“変わることない、変わりゆく時代の中で。もっとあなたへ。” 2025年末の『第67回 輝く！日本レコード大賞』にて「ダーリン」で史上初の “バンドでのレコード大賞三連覇”を達成し、『第75回NHK紅白歌合戦』で大トリ