ミセス、フェーズ3開幕後初となるデジタルシングル「lulu.」のリリースを発表
Mrs. GREEN APPLEが、1月12日に、フェーズ3開幕後初となるデジタルシングル「lulu.」（読み：ルル）をリリースすることを発表した。
■“変わることない、変わりゆく時代の中で。もっとあなたへ。”
2025年末の『第67回 輝く！日本レコード大賞』にて「ダーリン」で史上初の “バンドでのレコード大賞三連覇”を達成し、『第75回NHK紅白歌合戦』で大トリを飾ったMrs. GREEN APPLE。
「lulu.」といえば、ミセスは、2025年10月から12月にかけて開催され55万人を動員した自身最大の5大ドームツアー『DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』の会場で、“ 愛しのlulu.へ”の書き出しではじまる手紙形式のフライヤーを配布。
ファンの間で様々な考察や憶測がSNS上で飛び交い、1月1日朝の読売新聞には、“変わることない、変わりゆく時代の中で。もっとあなたへ。”という言葉と“lulu. 2026.1.12”という情報のみが掲載されていたが、それらはフェーズ3開幕後最初の楽曲リリースへの布石であったと思われる。
元日の15時頃からは、こちらもミセスのスペシャルプログラムとして最初の生配信となる『Mrs. GREEN APPLE 2026年 元日生配信』がYouTubeにて配信。「lulu.」の続報が待たれる。
■リリース情報
2026.01.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE「lulu.」
■配信情報
YouTube『Mrs. GREEN APPLE 2026年 元日生配信』
配信URL
https://youtube.com/live/Nx7cj80hjts
■関連リンク
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com