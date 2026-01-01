突然ですが、「おせち」の正式名称知っていますか？意外な略語…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「御節供（おせちく）」でした！おせちとは「御節供（おせちく）」を省略した言葉です。御節供は、もともと季節の節目に神様へ供える料理を指しており、特に正月に食べる料理として現在まで受け継がれてきました。「節（せち）」とは、季節の変わり目にあたる日を意味し、その料理であることから「御節」と呼ばれるように