¤½¤ÎÎÞ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÇÔÀï¤Î²ù¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¥¨ー¥¹¤Îº´Æ£Æä¤¬¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¼«¤é¤Î¥·¥åー¥È¤Ç¤½¤ì¤ò¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£12·î29Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×2025 ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Âè78²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×ÃË»Ò·è¾¡¡£½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Åì»³¹â¹»¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¤Ï71－97¤ÇÊ¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»¡ÊÊ¡²¬