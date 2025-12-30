Åì»³¤Î¼¡´ü¥¨ー¥¹¡¦ÃæÂ¼ñ¥ÅÍ¡Ä¡Ö»à¤Ì¤Û¤ÉÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¸½¥¨ー¥¹¤¬Ç§¤á¤¿À®Ä¹¤È´üÂÔ
¡¡¤½¤ÎÎÞ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÇÔÀï¤Î²ù¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¥¨ー¥¹¤Îº´Æ£Æä¤¬¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¼«¤é¤Î¥·¥åー¥È¤Ç¤½¤ì¤ò¥Õ¥©¥íー¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£12·î29Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×2025 ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Âè78²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×ÃË»Ò·è¾¡¡£½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Åì»³¹â¹»¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¤Ï71－97¤ÇÊ¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Ö¥¶ー¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Ãæ¡¢2Ç¯À¸¤ÎÃæÂ¼ñ¥ÅÍ¤Ï´é¤òÊ¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ÇÈà¤¬¸«¤»¤¿ÈôÌö¤Ï¡¢Åì»³¤ÎÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤¹³Î¤«¤Ê¸÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»à¤Ì¤Û¤ÉÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÊÎáÅã¤âÌ³¤á¤ëº´Æ£Æä¤À¡£½éÀï¤ÎÃæÉôÂç³ØÂè°ì¹â¹»¡Ê°¦ÃÎ¸©¡ËÀï¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤Þ¤Ç°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶ì¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËÃæÂ¼¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²¿ÅÙ¤â¥Áー¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£º´Æ£¤ÏÃæÂ¼¤ÎÀ®Ä¹¤ò¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÃæÂ¼¤ÏÂè4¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê7Ê¬36ÉÃ¤Ë·è¤á¤¿4ËÜÌÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤¿1Ê¬23ÉÃ¤Î´Ö¤Ë3ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò´Þ¤àÏ¢Â³11ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡Öñ¥ÅÍ¤Ï³§¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë»à¤Ì¤Û¤ÉÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ïñ¥ÅÍ¤Î¥²ー¥à¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤ò100¥Ñー¥»¥ó¥È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤âÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ñ¥ÅÍ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏËÍ¤¿¤Á¤ÎÉð´ï¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÇ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¥¨ー¥¹¤«¤é¤ÎÁ´Éý¤Î¿®Íê¡£¤½¤ì¤ÏÃæÂ¼¤¬Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬·ã¤·¤¯¡¢È½ÃÇ¤ËÌÂ¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£Âç²ñ¤ÎÃæÂ¼¤Ï¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯¥ê¥ó¥°¤ò¼ÍÈ´¤¤¤¿¡£6»î¹ç¤Ç94ÆÀÅÀ¡ÊÊ¿¶Ñ15.7ÆÀÅÀ¡Ë¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤Î³ÎÎ¨¤Ï28.0¥Ñー¥»¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À®¸ù¿ô¤Ï¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î23ËÜ¤ò¿ô¤¨¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ëÂçß·Å°Ìé¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ï¡¢ÃæÂ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¥Ïー¥É¥ë¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âçß·¥³ー¥Á¤¬ÉÁ¤¯ÃæÂ¼¤ÎÍýÁÛÁü¤Ï¡¢¼Â¤ËìÔÂô¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡Öñ¥ÅÍ¤Ë¤Ï¤è¤¯¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡ÊÀ¥Àî¡ËÎ°µ×¤ÈÆä¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤À¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡ØÀèÀ¸¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ºòÇ¯ÅÙ¤Î¥¨ー¥¹¡¦À¥ÀîÎ°µ×¡Ê¸½ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡Ë¤¬»ý¤Ä¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÈÆÀÅÀ¤Ø¤ÎÓÌ³Ð¡£¤½¤·¤Æº´Æ£Æä¤¬»ý¤Ä¡¢ÀºÌ©¤Ê¥¹¥¥ë¤È¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ã¥ÁÇ½ÎÏ¡£Âçß·¥³ー¥Á¤Ï¡¢ÃæÂ¼¤Ë¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡Ãæ³Ø½Ð¿È¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤À¡£º£Âç²ñ¡¢¥á¥¤¥ó¥³ー¥È¤Ë¤ÏÆ±¹»½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤¬¿ôÂ¿¤¯Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿Ê¡ÂçÂç¹ê¤Î±ÝÌÚÍþ²¢¤Ï1¤Ä¾å¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÅÄÉù°Ê¤äÝ¯°æ¾ÈÂç¤ÏÆ±µéÀ¸¡¢º£Âç²ñ¤ÇÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤¿ËÌÎ¦³Ø±¡¹â¹»¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë¤ÎÆ£¸¶¹°Âç¤â¡¢Á´¹ñÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥Áー¥à¥áー¥È¤À¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡Ãæ³Ø½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±µéÀ¸¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼¤Ï¾Ð´é¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖÆ±¤¸Ãæ³Ø¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°Õ¼±¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤¤¤Ä¤é¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤âÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¨¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤¬¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
·è¾¡¤Ç¤Ï¥á¥ê¥Îー¥ë³Ø±¡Ãæ¤ÎÀèÇÚ¡¢±ÝÌÚÍþ²¢¤È¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥× [¼Ì¿¿]¡á°ËÆ£Âç°ô
¡¡¤½¤Î¡Ö¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£
¡ÖÎòÂå¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Åì»³¤Ï¤Þ¤À°ìÅÙ¤â¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍèÇ¯¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬ºÇ¾åµéÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£Æä¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ºâ»º¤ò¶»¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤³¤½¤ÏÉ¬¤ºÆüËÜ°ì¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÃæÂ¼ñ¥ÅÍ¤¬·è¾¡¤ÇÎ®¤·¤¿ÎÞ¤Ï¡¢¥¨ー¥¹¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤¿ÅØÎÏ¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤ËÍèµ¨¤Ø¤Î·è°Õ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥³ー¥Á¤¬ÉÁ¤¯ÍýÁÛÁü¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î1Ç¯¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
