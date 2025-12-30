¸µ¡ÖAKB48¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë10¿ÍÁÈ½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡áLOVE¡×¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡¢°Ê²¼¥¤¥³¥é¥Ö¡Ë¤Ï¡¢2·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ø¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢2025Ç¯¤ËÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÇ®°¦¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¡£È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢12·î29Æü¤Î¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÊóÆ»¡£¡Öµ­»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º´¡¹ÌÚÉñ¹á¤µ¤ó¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤¬¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤ÏÀ°¤Ã¤¿´é