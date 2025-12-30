»Ø¸¶è½Çµ¡¢¡Ö¡áLOVE¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤Ç¡ÈÎø°¦¶Ø»ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¥ë¡¼¥ë¤Ë½¸¤Þ¤ë»Ù»ý¡¡AKB48»þÂå¤Î¡ÈÈ¿¾Ê¡ÉÀ¸¤«¤·¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â
¡¡¸µ¡ÖAKB48¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë10¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡áLOVE¡×¡Ê¥¤¥³¡¼¥ë¥é¥Ö¡¢°Ê²¼¥¤¥³¥é¥Ö¡Ë¤Ï¡¢2·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ø¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢2025Ç¯¤ËÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÇ®°¦¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢12·î29Æü¤Î¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÊóÆ»¡£
¡Öµ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º´¡¹ÌÚÉñ¹á¤µ¤ó¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤ÏÀ°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤È¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿ÍÊª¡£4·î´ü¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤â¹¥Ä´¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô»Ø¸¶P¤¬Îø°¦¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤â¤Á¤í¤ó¹¬¤»¤Ê¤éOK¤Ç¤¹¡ª¡Õ
¡ÔÇ®°¦µ»ö½Ð¤¿¤±¤É¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î»Ø¸¶¤ÏÎø°¦¶Ø»ß¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÀäÂÐ¥¢¥¤¥É¥ë¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Õ
¡Ô¥¤¥³¥é¥ÖÎø°¦¶Ø»ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤«¤éº´¡¹ÌÚÉñ¹á¤ÏÎø°¦¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤Ë¤âº´¡¹ÌÚ¤ÎÇ®°¦¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¥¤¥³¥é¥Ö¤Ï2017Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¬¡¢Åö½é¤«¤é»Ø¸¶¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎø°¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö2017Ç¯9·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢»Ø¸¶¤µ¤ó¤Ï¥¤¥³¥é¥Ö¤ÎÎø°¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤È¤¤¤¦¤«É½¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¤ëÇ¦ÂÑÎÏ¤Èº¬À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¾¡¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÑ¶ËÅª¤ËÎø°¦¤ò¿ä¾©¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÈÎø°¦¶Ø»ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¥ë¡¼¥ë¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Îº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»öÁ°¤Ë»Ø¸¶¤µ¤ó¤¬¥ë¡¼¥ë¤òÌÀÇò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡AKB48»þÂå¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿»Ø¸¶¤À¤¬¡¢Îø°¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö2012Ç¯¤Î¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ç¡¢²áµî¤Ë»Ø¸¶¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÃËÀ¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢AKB48¤Ï¡ÈÎø°¦¶Ø»ß¡É¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÇHKT48¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î»Ø¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁûÆ°¤â¥Í¥¿¤ËÊÑ¤¨¡¢¹â¤¤¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥³¥é¥Ö¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢Îø°¦¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¶Ø»ß¤»¤º¤È¤â¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÁÛÄê¤µ¤ì¤ë±Æ¶Á¤âÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¤é¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥¤¥³¥é¥Ö¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇ®°¦¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»Ø¸¶¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¼êÏÓ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£