格闘技イベント「RIZIN 師走の超強者祭り」は31日、さいたまスーパーアリーナにて開催される。大会の目玉は5大タイトルマッチ。メインカードでは総合格闘家の朝倉未来がフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）に挑戦する。RIZIN10周年を締めくくる一大イベントの勝敗を海外ブックメーカーが予想した。 ■5大タイトルマッチでは波乱の可能性も？ 英ブックメ}