セリエA 25/26の第17節 アタランタとインテル・ミラノの試合が、12月29日04:45にゲヴィス・スタジアムにて行われた。 アタランタはジャンルカ・スカマッカ（FW）、マリオ・パシャリッチ（MF）、シャルル・デケテラーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはラウタロ・マルティネス（FW）、マルクス・テュラム（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）らが先発に名を連ね