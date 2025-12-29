セリエA 25/26の第17節 アタランタとインテル・ミラノの試合が、12月29日04:45にゲヴィス・スタジアムにて行われた。

アタランタはジャンルカ・スカマッカ（FW）、マリオ・パシャリッチ（MF）、シャルル・デケテラーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはラウタロ・マルティネス（FW）、マルクス・テュラム（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

アタランタは後半の頭から選手交代。ダビデ・ザッパコスタ（DF）からユヌス・ムサ（MF）に交代した。

58分、アタランタが選手交代を行う。マリオ・パシャリッチ（MF）からカマルディーン・スレマナ（FW）に交代した。

64分、インテル・ミラノが選手交代を行う。マルクス・テュラム（FW）からフランチェスコ・エスポジト（FW）に交代した。

65分、アタランタが選手交代を行う。ニコラ・ザレフスキ（MF）からロレンツォ・ベルナスコーニ（DF）に交代した。

その直後の65分に試合が動く。インテル・ミラノのフランチェスコ・エスポジト（FW）のアシストからラウタロ・マルティネス（FW）がゴールを決めてインテル・ミラノが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、インテル・ミラノが0-1で勝利した。

なお、アタランタは19分にセアド・コラシナツ（DF）、80分にカマルディーン・スレマナ（FW）に、またインテル・ミラノは77分にアレッサンドロ・バストーニ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-29 06:40:31 更新