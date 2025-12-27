俳優の吉田鋼太郎（66歳）が、12月28日に放送されたバラエティ番組「バナナマンのせっかくグルメ!!」（TBS系）に出演。ロケ当日の朝、衣装が“つなぎ縛り”だということを見落としていたとマネージャーから連絡があり、急いで「小栗旬に借りてきた」と語った。吉田は今回、「ラストマン」の映画＆SPドラマの宣伝を兼ねて、千葉県成田市でグルメ探しへ。その冒頭、吉田は「ちょっと1個いいですか？ 成田と何の関係もないんですけど