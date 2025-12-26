吉田鋼太郎、ロケ当日の朝に指定された衣装がない…急いで「小栗旬に借りてきた」
俳優の吉田鋼太郎（66歳）が、12月28日に放送されたバラエティ番組「バナナマンのせっかくグルメ!!」（TBS系）に出演。ロケ当日の朝、衣装が“つなぎ縛り”だということを見落としていたとマネージャーから連絡があり、急いで「小栗旬に借りてきた」と語った。
吉田は今回、「ラストマン」の映画＆SPドラマの宣伝を兼ねて、千葉県成田市でグルメ探しへ。その冒頭、吉田は「ちょっと1個いいですか？ 成田と何の関係もないんですけど…」と言いにくそうに話を切り出す。
「朝、支度をしていたんですよね。マネージャーから電話かかってきて、『すみません！きょう衣装が“つなぎ縛り”だと見落としてました！！」と、当日の朝、番組ロケで必要な“つなぎ”の衣装を用意していなかったと連絡が来たという。
吉田は「どうするんだ…！」と考えを巡らせた結果、「小栗旬くん、家が近所なんです。小栗旬のところ行って、これ、借りてきました」と、“小栗旬のつなぎ”を着てきたと明かす。
これにはVTRを見ていたスタジオのバナナマン・設楽統も「ええ！？」、日村勇紀も「スゲェな！」とビックリ。サバンナ・高橋茂雄も「スタイリスト、小栗旬？？」と驚きの声を上げた。
