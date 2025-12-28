第70回有馬記念中央競馬の一年の総決算、G1第70回有馬記念（芝2500メートル）は28日に行われ、3番人気ミュージアムマイル（牡3、高柳大）が制した。中山競馬場には5万5000人を超えるファンが詰めかけ、海外識者からも驚きの声が上がった。ファンの熱気に包まれた中山競馬場。決戦1時間前にXを更新したのは、豪州衛星放送「スカイスポーツ」の競馬専門ラジオ番組「レーシングHQ」で司会を務めるデイブ・スタンリー氏だった。「