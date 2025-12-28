第70回有馬記念

中央競馬の一年の総決算、G1第70回有馬記念（芝2500メートル）は28日に行われ、3番人気ミュージアムマイル（牡3、高柳大）が制した。中山競馬場には5万5000人を超えるファンが詰めかけ、海外識者からも驚きの声が上がった。

ファンの熱気に包まれた中山競馬場。決戦1時間前にXを更新したのは、豪州衛星放送「スカイスポーツ」の競馬専門ラジオ番組「レーシングHQ」で司会を務めるデイブ・スタンリー氏だった。

「日本でレース中」「有馬記念を前に、会場の雰囲気を味わっている」として、豪州の競馬専門局「スカイ・レーシング」でアナウンサーを務める、ルーク・マーロウ氏とトークする動画を投稿した。

スタンリー氏が「僕たちは今、中山競馬場にいるんだ。ルーク、人生でこんなにたくさんの人がいる競馬場は見たことないよな」と言うと、マーロウ氏は「賑わってるね。第一印象は最高だったよ。中には食べたいものが何でもあるし、パレードリングも素晴らしい。人々は親切で、馬たちも質が高い」と応じた。

さらにパドックについて、スタンリー氏が「馬はみんなここからトラックに向かうんだけど、すごく静かなんだ」と説明。マーロウ氏は「パドックではピンが落ちる音も聞こえるくらいだよ。みんな馬をじっくり見るためにそこにいるんだ。馬に対してとても敬意を払っていて、みんな競馬に夢中だ。写真を撮ったり、予想を立てたりしてね。素晴らしいよ」と感嘆の声を上げていた。



