巨人の支配下登録は現時点で62人2026年に2年ぶりのリーグ優勝を目指す巨人は、このオフで育成契約の選手はセ・リーグ最多の43人となった。現時点で巨人の支配下登録選手は62人。2026年は登録枠「70」への残り8人を巡る争奪戦が展開される。8つの“椅子”を巡る激しいレースだ。ソフトバンクを戦力外となった板東湧梧投手はプロ通算では114試合に登板して10勝11敗1セーブ、22ホールドを記録。今季はウエスタン・リーグで21試合