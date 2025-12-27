マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ第18節でニューカッスルと対戦し、1-0の勝利を飾った。ルベン・アモリム監督が４バックを解禁したことでも注目を集めた試合となったが、チームを勝利に導く決勝点となったパトリック・ドルグのゴールにはファンから多くの称賛が集まっているようだ。ドルグはこれまで左サイドを主戦場としていたが、この試合はなんと右ウイングで出場。アモリムの采配に驚きと不安の声が挙がったが、