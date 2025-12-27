「全盛期のジダンのよう」「なんて美しいボレーだ」ドルグの決勝弾にマンUファンから称賛の声集まる
マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ第18節でニューカッスルと対戦し、1-0の勝利を飾った。
ルベン・アモリム監督が４バックを解禁したことでも注目を集めた試合となったが、チームを勝利に導く決勝点となったパトリック・ドルグのゴールにはファンから多くの称賛が集まっているようだ。
ドルグはこれまで左サイドを主戦場としていたが、この試合はなんと右ウイングで出場。アモリムの采配に驚きと不安の声が挙がったが、同選手はこの試合の24分に移籍を初となるゴールを決めたのだ。
「見てくれ、ドルグがまるで全盛期のジダンのように動いているぞ」
「あんなボレーなら、ドルグかジダンか見分けがつかない」
「ユナイテッドでの初ゴールを最高の形で決めたね！本当に素晴らしかった」
「マンチェスター・ユナイテッドのユニフォームを着たドルグのこれまでの最高のプレイ。なんて美しいボレーだ」
ユナイテッドは強敵ニューカッスルを撃破し、暫定だが順位を5位に上げた。
まさかの4バックでスタートした— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) December 26, 2025
マン・ユナイテッド
右WG起用となった
ドルグの加入後初ゴールで先制#年末年始はプレミアリーグ
プレミアリーグ 第18節
マンチェスター・U v ニューカッスル
