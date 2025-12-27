マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ第18節でニューカッスルと対戦し、1-0の勝利を飾った。



ルベン・アモリム監督が４バックを解禁したことでも注目を集めた試合となったが、チームを勝利に導く決勝点となったパトリック・ドルグのゴールにはファンから多くの称賛が集まっているようだ。



ドルグはこれまで左サイドを主戦場としていたが、この試合はなんと右ウイングで出場。アモリムの采配に驚きと不安の声が挙がったが、同選手はこの試合の24分に移籍を初となるゴールを決めたのだ。





ロングスローこぼれ球に反応し、左足のボレーシュートをドルグは叩き込んだが、英『THE Sun』によると、このシュートにはユナイテッドファンから称賛の声が集まっている模様。またSNSではレアル・マドリード時代のジネディーヌ・ジダン氏が2002年のCL決勝レヴァークーゼン戦で決めたボレーシュートに姿を重ねた者もいたという。「見てくれ、ドルグがまるで全盛期のジダンのように動いているぞ」「あんなボレーなら、ドルグかジダンか見分けがつかない」「ユナイテッドでの初ゴールを最高の形で決めたね！本当に素晴らしかった」「マンチェスター・ユナイテッドのユニフォームを着たドルグのこれまでの最高のプレイ。なんて美しいボレーだ」ユナイテッドは強敵ニューカッスルを撃破し、暫定だが順位を5位に上げた。