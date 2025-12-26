出場8選手の背番号も発表されたNPBエンタープライズは26日、来春に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する8選手を発表。背番号も明らかとなり、大谷翔平投手は前回同様「16」に決まった。大谷は2015年のプレミア12、前回のWBCと、日本代表では16を背負ってきた。メジャーで着用している17番は前回は伊藤大海投手、今回は菊池雄星投手が背負う。大谷が日本ハム時代に背負っていた11は、前回大会で