新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、テレビアニメ「鬼滅の刃」の全話を12月27日（土）から2026年１月４日（日）までの９日間にわたり、全話無料一挙配信する。 テレビアニメ「鬼滅の刃」は、集英社ジャンプ コミックス１巻〜23巻で累計発行部数１億5000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作、ufotableが制作するアニメーション作品。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、