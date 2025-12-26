新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、テレビアニメ「鬼滅の刃」の全話を12月27日（土）から2026年１月４日（日）までの９日間にわたり、全話無料一挙配信する。



テレビアニメ「鬼滅の刃」は、集英社ジャンプ コミックス１巻〜23巻で累計発行部数１億5000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作、ufotableが制作するアニメーション作品。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、2019年４月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始し、2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開。以降、『無限列車編』『遊郭編』『刀鍛冶の里編』『柱稽古編』を放送・配信。2025年７月には『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が公開され、ますます大きな注目が集まっている。



このたび「ABEMA」にて12月27日（土）から2026年１月４日（日）までの９日間にわたり、テレビアニメ「鬼滅の刃」より「竈門炭治郎 立志編」「無限列車編」「遊郭編」「刀鍛冶の里編」「柱稽古編」の全話無料一挙配信が決定。また、2025年12月29日（月）からは順次全話ノンストップ無料放送も実施する。



(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable