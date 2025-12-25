年末年始に徳島阿波おどり空港を発着する国内線の予約状況が発表され、予約数は全ての便で前年を下回っています。日本航空によりますと、12月26日から1月4日の年末年始に、徳島阿波おどり空港を発着する便の予約数は22日時点で東京線が1万7689人と、前年と比べ10.7％減となりました。一方、福岡線の予約数も、前年比べて5.8％減少しました。一方、全日空の東京線の予約数は9755人で、前年と比べて11％減となりました。東京から徳島