新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、年末年始の特別企画として12月25日（木）午前０時から年越しの瞬間2026年１月１日（木）午前０時まで、人気アニメ『DEATH NOTE -デスノート-』を全話無料配信する。 『DEATH NOTE -デスノート-』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された大場つぐみ、小畑健による大ヒット漫画で、“名前を書かれた人間は死ぬ”という死神のノート「デスノート」を拾い、理想の世界を作り上