『DEATH NOTE』ABEMAで年越しの瞬間まで全話無料配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、年末年始の特別企画として12月25日（木）午前０時から年越しの瞬間2026年１月１日（木）午前０時まで、人気アニメ『DEATH NOTE -デスノート-』を全話無料配信する。
『DEATH NOTE -デスノート-』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された大場つぐみ、小畑健による大ヒット漫画で、“名前を書かれた人間は死ぬ”という死神のノート「デスノート」を拾い、理想の世界を作り上げようと次々に犯罪者に制裁を下していく夜神月（=キラ）と、その不可解な死の解決に挑む世界一の名探偵・Lによる天才同士の頭脳戦が描かれている。藤原竜也、松山ケンイチらによる実写映画が社会現象とも言える大ヒットを記録した本作。TVアニメは2006年より全37話で放送され、宮野真守、山口勝平、中村獅童ら豪華声優陣が大きな話題を呼んだ。
このたび決定した『DEATH NOTE -デスノート-』全話無料配信では、12月25日（木）午前０時から“年越しの瞬間”2026年１月１日（木）午前０時まで、全37話をいつでも無料で楽しめる。また、大晦日12月31日（水）朝５時30分から翌2026年１月１日（木）午前０時の“年越しの瞬間”まで全話無料一挙放送も実施する。
(C)大場つぐみ・小畑健／集英社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ
『DEATH NOTE -デスノート-』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された大場つぐみ、小畑健による大ヒット漫画で、“名前を書かれた人間は死ぬ”という死神のノート「デスノート」を拾い、理想の世界を作り上げようと次々に犯罪者に制裁を下していく夜神月（=キラ）と、その不可解な死の解決に挑む世界一の名探偵・Lによる天才同士の頭脳戦が描かれている。藤原竜也、松山ケンイチらによる実写映画が社会現象とも言える大ヒットを記録した本作。TVアニメは2006年より全37話で放送され、宮野真守、山口勝平、中村獅童ら豪華声優陣が大きな話題を呼んだ。
(C)大場つぐみ・小畑健／集英社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ