2016年ドラフト2位で阪神に入団…今季は159キロ計測社会人野球のYBSホールディングスは22日、オフにオリックスから戦力外通告を受けた小野泰己投手が加入したことを発表した。31歳右腕の“決断”に「おおおお」「まだ老け込む年齢じゃない」とファンも激励を送っている。小野は福岡・折尾愛真高から富士大を経て2016年ドラフト2位で阪神に入団。150キロ台後半の剛速球が持ち味で、2年目の2018年には7勝を挙げた。ただ、同年は8