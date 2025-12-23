人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃とお笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが21日、 それぞれオフィシャルブログを更新。桃の親友で同じく『あいのり』の元メンバーでブロガーのクロの40歳の誕生日会後半に行われたクロの恋人“こいたん”こと起業家の綿島光一氏からの“公開プロポーズ”の瞬間に立ち会ったことを喜びとともに明かした。 桃は『【目の