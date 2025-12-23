事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が23日までにX（旧ツイッター）を更新。福岡県内の列車内で、隣に座った女子高生に、アダルトビデオを見せつけたとして、県迷惑行為防止条例違反の疑いで会社員が逮捕されたとの記事を引用した上で、逮捕について「大賛成」とポストした。記事によると、会社員は、自分で見ていただけで見せつけたわけではないとの趣旨の話をしており、容疑