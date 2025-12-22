歌舞伎俳優の片岡愛之助が21日、オフィシャルブログを更新。俳優の加藤和樹が結婚を発表したことを受け、祝福のメッセージを送った。 愛之助と加藤は、人気テレビドラマ西遊記シリーズ（1978〜80年）を制作・放送した日本テレビの開局70年の記念舞台『西遊記』（演出：堤幸彦）で共演。愛之助は主演の孫悟空役、加藤が沙悟浄役を務め、また愛之助の妻で女優の藤原紀香は、一行の前に立ちはだかる妖怪・鉄扇公主役を演じていた。