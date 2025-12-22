村上宗隆がホワイトソックスと2年52億7000万円で契約大型契約が予想されていた去就は、2年という短期契約で決着した。ホワイトソックスは21日（日本時間22日）、ヤクルト・村上宗隆内野手と契約を結んだことを発表。契約期間はわずか2年で、総額3400万ドル（約52億7000万円）に収まった理由を複数の米メディアが報じた。米スポーツ局「ESPN」のジェフ・パッサン記者は、村上について「彼は三塁や一塁を守れるとは言え、守備に