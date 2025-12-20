Snow Manの公式Xが更新され、佐久間大介、向井康二、岩本照の3人が写る4枚の写真が公開された。大阪で開催中のポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』会場で撮影されたカットとみられ、ファンの間で大きな話題となっている。 【画像】大阪ポップアップを訪問した佐久間大介・向井康二・岩本照（全4枚）／ポップアップ会場内の雰囲気を伝える佐久間大介 他 ■佐久間大介・向井康二・岩本照が笑顔で肩組み！それぞれ自身のパ