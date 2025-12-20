Snow Manの公式Xが更新され、佐久間大介、向井康二、岩本照の3人が写る4枚の写真が公開された。大阪で開催中のポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』会場で撮影されたカットとみられ、ファンの間で大きな話題となっている。

【画像】大阪ポップアップを訪問した佐久間大介・向井康二・岩本照（全4枚）／ポップアップ会場内の雰囲気を伝える佐久間大介 他

■佐久間大介・向井康二・岩本照が笑顔で肩組み！それぞれ自身のパネルにサインも

公開された写真には、会場前で3人が笑顔で肩を組むショットや、サインやメッセージを書き込んだ自身のパネル横でポーズを決める様子が収められている。

佐久間はベージュのボアアウターにデニムを合わせたカジュアルなスタイル。向井は“メンバーカラー”であるオレンジのニットに黒のベスト、カーキのパンツを合わせ、シンプルながらも遊び心のある装いを披露した。岩本はグレンチェックのセットアップを着こなし、大人っぽいムードを漂わせている。

それぞれの個性がにじむファッションも印象的で、3人が並ぶことで生まれるリラックスした空気感が伝わってくる。

■佐久間大介「今朝行って来た (^^)」

こうした公式投稿に加え、佐久間は自身のInstagramのストーリーズを更新。推しメンバー診断「Find your oshi」で自身が表示されたことを明かし、続く投稿では自身のフレームのプリクラでピースや“カリスマックスポーズ”を決めた姿も披露した。

フィード投稿では、会場内のさまざまな場所で撮影したショットや向井との2ショット、プリクラを撮影する様子を投稿している。

佐久間大介のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/daisuke.sakuma_sn_official/

さらにXでも「今朝行って来た (^^)」と報告。会場内で撮影した自撮りショットや鏡越しショットを披露し、ポップアップ会場の雰囲気を伝えた。

■「Find your oshi」で自身が出た向井康二

向井もストーリーズで、「Find your oshi」で自身が表示されたことを報告。メンバーカラーとして記載された「ORANGE」の「O」を使い、「Ohayo」と綴った。顔は写っていないものの、オレンジのニットにカーキのパンツというコーディネートがちらりと写り込んでいる。

向井康二のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/sn_kojimukai_official/

■岩本照は会場を見つめて。BGMは「Dear,」

岩本はストーリーズで、会場前に立つ後ろ姿を投稿し、「いってきました～」とシンプルに報告した。BGMには、ファンへの感謝と変わらない愛をストレートに歌い上げたSnow Manの楽曲「Dear,」を設定。多くを語らずとも、楽曲選びからファンへの想いが感じられる投稿となっている。

岩本照のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/hikaru.iwamoto_sn_official/

これらの投稿を受け、ファンからは「会いたかった…」「やばい激アツ」「大阪来てたの!?」「最高かよ」といった声が寄せられている。

■バンコク会場前で「カリスマックス」を踊る阿部亮平＆宮舘涼太

■台北会場前で「カリスマックス」を踊る渡辺翔太＆向井康二

■ソウル会場前で「カリスマックス」を踊る目黒蓮＆ラウール＆深澤辰哉

■『Snow Man 1st POP-UP』メインビジュアル

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/