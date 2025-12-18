総合格闘家でRIZINフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）がRIZIN公式YouTubeチャンネルに出演。東京の観光地を周るツアーで人生初の相撲対決を行い、圧倒的なフィジカルを発揮した。 ■25歳王者のパワーに元力士が太鼓判 シェイドゥラエフは両国にある体験型エンタメレストラン「相撲ランド」で元幕内力士らとの相撲対決に臨んだ。シェイドゥラエフは対決前にちゃんこ鍋を食べて「もし